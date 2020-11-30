شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلق على رحيل صالح جمعة من الأهلي..رحيل مرتضى منصور السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، إن قرار الأهلي بالاستغناء عن لاعبه صالح جمعة، جاء بسبب رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك.

وقال ميدو، عبر حسابه على «تويتر»، «الأهلي لم يترك صالح جمعة، إلا بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك، لأنهم يعرفون جيدا أن الوحيد الذي كان سيحاول، من أجل ضمه للزمالك، هو مرتضى منصور، صالح جمعة لاعب جيد جداً، لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطرة كبيرة، فلن تتقبله أوضة اللبس في الزمالك بسهولة، مهم جدا الآن الحفاظ على استقرار غرف الملابس».

وأضاف، «رد فعل الجميع داخل نادي الزمالك، تجاه أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة، يثبت لك أنك إذا أخلصت لمكان عملك، سيتم تقديرك بالشكل المناسب، حتى لو كنت محسوبا على أشخاص بعينهم، أمير مرتضى قام بعمل رائع داخل نادي الزمالك، رغم أنها كانت تجربته الأولى، يجب الاستفادة من أمير في المستقبل داخل الزمالك».

وأشار إلى أنه اختلف مع «مدربه القدير» محسن صالح، على أن المشرف على الكرة، يجب أن يكون لاعبا سابقا.

وتابع، «معظم المشرفين على الكرة، في أفضل أندية أوروبا، لم يلمسوا الكرة من قبل، لكنهم درسوا علم الإدارة الرياضي، وتدرجوا في عملهم حتى وصلوا إلى منصبهم، إدارة كرة القدم ليس لها علاقة بممارستها».