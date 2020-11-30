شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل استعداداته لمواجهة أياكس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، أثناء تدريباته في أحدث صورة له من خلال الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي، والذى نشر بدوره صورة مو صلاح، وعلق عليها: «كينج مو».
ويستعد الفرعون المصري مع فريقه في المباراة القادمة ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا غداً أمام أياكس أمستردام الهولندى.
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