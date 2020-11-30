شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي يقترب من العودة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف فابيو كورديلا، المدير الرياضى لفاسكو دا جاما البرازيلي، أن ناديه توصل لإتفاق مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى، للانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، ولكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة. نقل موقع «فوتبول إيطاليا»، تصريحات للمدير الرياضى للنادى البرازيلي، قائلا: «بالوتيلى يود اللعب مع فاسكو دا جاما، لا أعتقد أن ماريو بحاجة إلى القدوم إلى البرازيل، للقيام بأشياء غبية، فهو وصل إلى مرحلة النضج«. وأضاف: «اتفقنا على كل شيء مع النجم الإيطالي، أمل أن نتمكن من القيام بذلك يوم 15 يناير، فاسكو بحاجة إلى لاعب مثل بالوتيلي وهو بحاجة إلى نادٍ مثل فاسكو». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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