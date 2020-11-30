شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر «بكار» لاعب يد الزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت إصابة عمر الوكيل «بكار» لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، ولاعب المنتخب الوطنى لليد، بفيروس كورونا، عقب إجراءه مسحة طبية للكشف عن الفيروس قبل الإنضمام لمعسكر المنتخب الوطنى. وخضع اللاعب للعزل المنزلى لينفذ برتوكول العلاج، ومن المقرر أن يقوم «بكار» بعمل مسحة جديدة خلال يومين قبل الإنضمام لمعسكر المنتخب المقرر إنطلاقه غدا الثلاثاء استعدادا لمونديال اليد المقرر اقامتها في مصر. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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