شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يهزم الشرقية ودياً بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2003 على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الجامعة القديمة، استعدادا لخوض دورى الجمهورية في نسختها الجديدة.
أحرز الأهداف حسن صابر، وعبدالله رجب، إياد العسقلاني.
ويقود الفريق، محمد حسيب، ومعه على جمعه مدرب، وادم محمد مدرب للحراس، وحمام ابراهيم مشرف على الكرة.
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