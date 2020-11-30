شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يحسم مشاركة «فوزي» أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحسم الدكتور اكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، مصير مشاركة محمد فوزي، حارس الفريق، في ودية المقاصة، على ضوء الاختبار الطبي، الذي سيخضع له الحارس.

ويلتقي الإسماعيلي، مع المقاصة ودياً «السبت»، ضمن استعدادات الفريقين، لمباريات الدوري.

ويواصل فوزي، أداء برنامجه التأهيلي، لتخليصه من الام الركبة التي تعرض لها وابعدته عن المشاركة مع الفريق، طوال الفترة المنقضية.