شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يعقد جلسة مع أيمن يونس بسبب حلم الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد أيمن يونس، عضو لجنة ادارة الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع محمد صبحي حارس مرمي الفريق الكروى الأول بالنادى الأبيض، بناءً علي طلب الحارس الشاب للحديث حول مشاركته في المباريات وكذلك العروض التي تلقاها مؤخراً.

ويرغب حارس الزمالك، فى المشاركة خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو العام المقبل، حيث أن صبحى كان الحارس الأول للمنتخب الأوليمبي فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 عاما التى اقيمت فى مصر، والتى حقق لقبها المنتخب الوطنى، وظهر الحارس بمستوى جيد مع الفراعنة ، ويرغب اللاعب فى الحصول على فرصة او السماح له بالإعارة للمشاركة حتى لا يبتعد عن حراسة عرين المنتخب الأوليمبى.