شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، معسكرا مغلقا الليلة، في أحد فنادق مدينة برج العرب، وذلك من اجل المبيت، إستعدادا لمباراة الفريق غدا امام نظيره طلائع الجيش، في الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها على ارض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، عند الخامسة مساء.

واصطحب باتشيكو 22 لاعبا خلال معسكر المباراة، وهم، «محمود جنش، محمد ابو جبل، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبدالسلام، محمد عبدالغني، محمود علاء، إسلام جابر، أحمد عيد، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، مصطفي فتحي، أسامة فيصل، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، مصطفي محمد، كريم بامبو، محمد أوناجم».