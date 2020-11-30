شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضيف النجمة التاسعة لشعار النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام النادي الأهلي باضافة النجمة التاسعة على شعار النادي اليوم الاثنين بعد تتويج الفريق بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وتستعد الشركة المسؤولة عن توريد ملابس الفريق لاضافة النجمة التساعة على قميص الفريق أيضاً خلال كأس العالم للأندية.

وقال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن الشركة تعد الجماهير بتيشيرت للموسم الجديد ينال رضا الجميع. وأكد الرملاوي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «سيتم إضافة النجمة التاسعة بعد التتويج في تيشيرت الموسم الجديد». وتابع: «القميص الجديد سيمثل ثورة في صناعة الملابس الرياضية للفريق المصرية». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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