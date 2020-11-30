عوار: أنا سعيد جداً لوجودي مع ليون وسأبقى حتى الصيف المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

أكد نجم نادي ليون ​حسام عوار​ سعادته مع الفريق الفرنسي مشدداً في الوقت عينه على البقاء في صفوفه حتى الصيف المقبل على الأقل.



وصرح عوار لشبكة "rmcsport" الفرنسية: "لا أرى كيف يمكن أن أكون غير سعيد في مدينتي، في فريقي، هذا شيء لا أفهمه، أنا سعيد جداً لوجودي هنا، اتخذت قراراً بالبقاء مع النادي الذي شكلّني، أستمتع بكل شيء أقوم به هنا، لدينا كم كبير من الطموحات لهذا الموسم".

وحول تأثره بتكهنات ارتباطه بالانتقال إلى ناد آخر أوضح: "هذا جزء من حياة لاعب كرة القدم، أنا في بيئة جيدة للغاية، تحدث معي النادي والمدرب كثيراً، كانت فترة عادية تماماً".

وأضاف: " لدينا واحد من أفضل الرؤساء، أنا سعيد جداً باللعب في ناديه، هو يحقق الكثير هنا يومياً، إنه لمن دواعي سروري أن تكون قادراً على اللعب وفقاً لأوامره".

وختم عوار بالحديث عن إمكانية رحيله عن ليون في كانون الثاني: "سأبقى هنا حتى الصيف القادم، على الأقل".