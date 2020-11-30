مورينيو يرفض عودة ايريكسن الى توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

اعلنت مصادر صحفية انكليزية عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمسألة عودة نجم نادي ​إنتر ميلانو​، كريستيان ايريكسن، إلى فريقه السابق ​توتنهام​ هوتسبير مرة أخرى.



وغادر ايريكسن صفوف توتنهام في الشتاء من العام الحالي متجهًا إلى الإنتر، لكن الدولي الدنماركي لم ينجح في حجز مقعد أساسي في تشكيلة الفريق الايطالي.

واوضحت هذه المصادر ان إريكسن من المستبعد أن يعود من جديد إلى توتنهام خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن مدرب نادي توتنهام، ​جوزيه مورينيو​، رفض فكرة عودة إيريكسن مرة أخرى إلى النادي الإنكليزي، إذ يعتقد المدرب البرتغالي أن فريقه يمتلك مخزون جيد من لاعبي الوسط أصحاب القدرات الهجومية.