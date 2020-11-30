شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى عوض الإخفاقات الماضية وبدأ ملاحقة ريال مدريد من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلي، أن الأهلى عوض الجماهير عن الإخفاقات الماضية وانتزع البطولة الأفريقية وبدأ في ملاحقة ريال مدريد على الأكثر تتويجا.

وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "تمنت الجماهير وصول الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا لمنع الاتحاد الأفريقي من توجيه البطولات بعيدا عن مصر".

وتابع القيعى: "في آخر 4 سنوات حاول الأهلى كثيرا نيل اللقب وكمان الزمالك كان نفسه يحقق اللقب بعد غياب 18 عاما، ولكن الأهلى عوض الفترة الماضية سعيا لملاحقة ريال مدريد اللى فرق عن الأهلى في الأكثر تتويجا بالألقاب".

وأوضح القيعى: "كنت أخشى أن نخسر النهائي الثالث كانت هتبقى دمها تقيلة أوى فالحمد لله لهم الكلام ولنا الأفعال".

وأضاف عدلى القيعى: "الهدف كان يستشعره كل المتابعين حتى عصام الشوالى قالى قبل ما قفشة يسجل عندما قال القاضية ممكن وهو ما حس به أيضا عمرو أديب في برنامجه على الهواء قبل هدف قفشة بثوانى".

وتابع القيعى: "بيان الأهلى كان وقورا ومثاليا وما أجمل أن تتواضع في وقت الانتصار والمكسب ودعوة للعلاقات القوية مع الزمالك، وهو ما رحب به المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، وللعودة للشكل المثالى السابق بين القطبين".