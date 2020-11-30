شكرا لقرائتكم وفد من الزمالك يصل اتحاد الكرة لقيد القائمة الأولى وإرسالها إلي كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر وفد إدارى من نادي الزمالك، لاتحاد الكرة لإنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى للفريق ، استعدادا للموسم الجديد وإرسالها إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، حيث تنتهي فترة القيد في الاتحاد الافريقي مع حلول منتصف اليوم.

وتم رفع اسم الثنائي حمدي النقاز وخالد بو طيب من قائمة الزمالك الحالية بعد رحيلهما عن النادي وكذلك رفع اسم الكونغولي كاسونجو بعدما ابلغته إدارة النادي بالاستغناء عنه ، علي ان يتم قيد الثنائي حميد أحداد والتونسي حمزة الثلوثي بدلا من الثلاثي، ليصبح الزمالك يمتلك 5 أجانب وهم حميد احداد وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ، وسيتم حسم مصير معروف يوسف خلال الساعات المقبلة وفقا لإجراءات القيد.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ضرورة ارسال استعجال للاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد التونسي من أجل ارسال البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد احداد لقيدهما في قائمة الفريق المحلية والأفريقية قبل حلول الثانية عشر من مساء اليوم.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد المغربي لارسال البطاقة الدولية الخاصة بحميد أحداد الذي كان معارا للرجاء المغربي ، ونفس الامر مع الاتحاد التونسي بشأن بطاقة المثلوثي الذي كان يشارك مع فريق الصفاقسي التونسي في الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك لبطاقة الثنائي لقيدهما وارسال القائمة للاتحاد الافريقي قبل غلق باب القيد في الـ 12 مساءا.

من ناحية أخرى انتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء اليوم، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، غدًا، الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.