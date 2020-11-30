شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع إيمانويل ايجبتور لاعب إنبى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق غزل المحلة مع النيجيرى إيمانويل إيجبتور لاعب فريق إنبى والداخلية السابق لمدة 3 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية وذلك لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مباراة ودية أمام أهلى بنى غازى غدًا بأحد ملاعب القاهرة وصعد الفلاحين الى الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري بعدما تصدرها في دورى القسم الثاني ويدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المباراة استعدادا لخوض مواجهة قوية أمام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر .

ويواجه فريق غزل المحله منافسه سموحة في الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الـ 62 عن مباريات الأسبوع الأول .