شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إداري من الزمالك في اتحاد الكرة لقيد القائمة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر وفد إدارى من نادي الزمالك لإنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى للفريق، استعدادًا للموسم الجديد وإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تنتهي فترة القيد في الاتحاد الأفريقي مع حلول منتصف اليوم.

وتم رفع اسم الثنائي حمدي النقاز وخالد بو طيب من قائمة الزمالك الحالية بعد رحيلهما عن النادي وكذلك رفع اسم الكونغولي كاسونجو بعدما أبلغته إدارة النادي بالاستغناء عنه، علي أن يتم قيد الثنائي حميد أحداد والتونسي حمزة الثلوثي بدلا من الثلاثي، ليصبح الزمالك يمتلك 5 أجانب وهم حميد أحداد وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وسيتم حسم مصير معروف يوسف خلال الساعات المقبلة وفقا لإجراءات القيد.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ضرورة إرسال استعجال للاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد التونسي من أجل إرسال البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد لقيدهما في قائمة الفريق المحلية والأفريقية قبل حلول الثانية عشرة من مساء اليوم.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد المغربي لإرسال البطاقة الدولية الخاصة بحميد أحداد الذي كان معارًا للرجاء المغربي، ونفس الأمر مع الاتحاد التونسي بشأن بطاقة المثلوثي الذي كان يشارك مع فريق الصفاقسي التونسي في الموسم الماضي، ويحتاج الزمالك لبطاقة الثنائي لقيدهما وإرسال القائمة للاتحاد الأفريقي قبل غلق باب القيد في الـ 12 مساءً.

من ناحية أخرى انتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء اليوم، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، غدًا، الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.