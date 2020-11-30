الامارات | الجزيرة يستمتع في نزهة الفجيرة بفضل العامري ورمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستمتع في نزهة الفجيرة بفضل العامري ورمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الجزيرة على مضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بانتظار مباريات اليوم، بينما بقي رصيد الفجيرة عند أربع نقاط.

وسجل للجزيرة زايد العامري (51 و81)، وعبدالله رمضان (73).

واستفاد الجزيرة من إمكانات خلفان مبارك وزايد العامري اللذان كانا نجمي المباراة وساهما بقوة في تحقيق الفوز إلى جانب تألق زميلهما عبدالله رمضان.

وعلى الرغم من الأهداف التي دخلت مرماه إلا أن حارس الفجيرة عبدالله التميمي كان نجما في المباراة لتصديه لكرات محققة، وكانت أولى محاولات الجزيرة الخطرة عن طريق علي مبخوت على مشارف الجزاء لكن كرته تم تشتيتها قبل أن يسددها للمرمى (2)، من قبل المقيم العراقي محمد مصطفى.

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