الشعلة بطلا لتصفيات تجمع عدن لأبطال المحافظات للكرة الطائرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرز فريق الشعلة بطولة تجمع عدن لتصفيات ابطال المحافظات للكرة الطائرة، التي نظمها الاتحاد العام لكرة الطائرة، بمشاركة اندية الشعلة والميناء عدن وعرفان وحسان من أبين.



وفاز الشعلة على فريق الميناء بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم في صالة نادي المنصورة، في اطار الجولة الأخيرة من تصفيات التجمع، وجاءت نتائج الأشواط بواقع 25 / 12 و 25 / 16 و 25/ 16.

وفاز فريق حسان على فريق عرفان بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد 25/ 21 و 25 / 21 و 22/25 و 25 / 16، ليحل فريق حسان ثالثا وفريق عرفان رابعا في التجمع.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح حسين، والوكيل المساعد خالد الخليفي، ورئيس الاتحاد العام لكرة الطائرة محسن صالح، فريق الشعلة بكأس وميداليات المركز الأول وفريق الميناء بالميداليات الفضية.

يذكر أن فريقي الشعلة والميناء تأهلا الى المرحلة النهائية، حيث سيلعب بطل تجمع عدن مع وصيف تجمع حضرموت و بطل تجمع حضرموت مع وصيف تجمع عدن في المربع الذهبي.