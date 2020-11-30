- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايدرسون: كنت قلقًا للغاية على خيمينيز ولكن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
المح حارس مرمى نادي مانشستر سيتي إيدرسون الى ضرورة استبدال اللاعبين الذين يعانون من إصابات في الرأس مباشرًة في اللقاء، دون الانتظار إلى حالتهم.
ونشرت صحيفة ميرور الإنكليزية تصريحات ايدرسون التي اتت كالاتي: "بالطبع كنت قلقًا للغاية على خيمينيز، حيث كنت أشاهد هذه المباراة".
وأضاف: "لقد لعبت مع راؤول في بنفيكا، لقد كانت مواجهة عرضية وجهًا لوجه مع دافيد لويز وكانت إصابة صعبة للغاية، وفي تلك الحالة الاهتمام والرعاية تجاه اللاعب مهمين للغاية".
واختتم: "الرأس جزء من الجسم شديد الهشاشة ويحتاج إلى عناية خاصة، وعندما تكون هناك ضربة على الرأس، يجب أن يكون هناك تبديل، سواء أكان اللاعب يستطيع الاستمرار أم لا".
كانت هذه تفاصيل خبر ايدرسون: كنت قلقًا للغاية على خيمينيز ولكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.