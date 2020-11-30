ايدرسون: كنت قلقًا للغاية على خيمينيز ولكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020

المح حارس مرمى نادي ​مانشستر سيتي​ ​إيدرسون​ الى ضرورة استبدال اللاعبين الذين يعانون من إصابات في الرأس مباشرًة في اللقاء، دون الانتظار إلى حالتهم.



ونشرت صحيفة ميرور الإنكليزية تصريحات ايدرسون التي اتت كالاتي: "بالطبع كنت قلقًا للغاية على خيمينيز، حيث كنت أشاهد هذه المباراة".

وأضاف: "لقد لعبت مع راؤول في بنفيكا، لقد كانت مواجهة عرضية وجهًا لوجه مع دافيد لويز وكانت إصابة صعبة للغاية، وفي تلك الحالة الاهتمام والرعاية تجاه اللاعب مهمين للغاية".

واختتم: "الرأس جزء من الجسم شديد الهشاشة ويحتاج إلى عناية خاصة، وعندما تكون هناك ضربة على الرأس، يجب أن يكون هناك تبديل، سواء أكان اللاعب يستطيع الاستمرار أم لا".