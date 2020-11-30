روبرتسون: نعرف ما هو مطلوب منا ونريد الذهاب بعيداً في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
أشار لاعب ليفربول، اندرو روبرتسون إلى أن فريقه يطمح للذهاب بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك قبل مواجهة أياكس غداً الثلاثاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات.
وصرح روبرتسون في مؤتمر صحفي: "سنواجه غداً أحد عمالقة أوروبا، نعلم أنها مهمة صعبة للغاية، لكننا نعرف ما هو مطلوب منا، نريد الذهاب بعيداً في دوري الأبطال، ونحتاج إلى اجتياز مرحلة المجموعات أولاً وقبل كل شيء".
وأضاف: "نحن بحاجة لبذل قصارى جهدنا للفوز أمام أياكس من أجل التأهل إلى الدور المقبل، الدوري الإنكليزي هو أفضل دوري في العالم، لكنك تريد أن يكون لدى جميع الفرق أفضل مجموعة من اللاعبين متاحة، من أجل القدرة على المنافسة".
وختم روبرتسون: "يمكننا الحصول على مزيد من المساعدة، نستعد لمباراة كل ثلاثة أيام ونحاول أن نكون لائقين ونتجنب الإصابات قدر الإمكان، عندما يحين وقت المباراة يقدم كل لاعب 100% مما يملك".
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