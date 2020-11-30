5 سنوات تفصل الهلال عن أكثر أندية العالم حصدا للألقاب

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وتبدو فرصة الهلال في الوصول إلى المركز الـ15 على مستوى العالم في متناول اليد، حيث يحتلها حاليا فريق يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز) برصيد 64 بطولة، فيما رفع الهلال بتحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام رصيده من البطولات إلى 61 نقطة، أي أنه يستطيع تخطي هذا الرقم خلال عامين فقط.ولن يكفي الهلال الفوز بثلاث بطولات في كل موسم لضمان دخول قائمة العشرة أندية الأكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم بعد 5 سنوات، لكن يحتاج أيضا إلى تعثر منافسيه من فرق القائمة على مستوى العالم.
ويتصدر القائمة الأهلي المصري برصيد 120 بطولة، فيما يحتل الفيصلي الأردني المركز الـ11.
أكثر 15 ناديا تحقيقا للبطولات على مستوى العالم:
- الأهلي المصري 120 بطولة
- رينجرز الأسكتلندي 114 بطولة
- ناسيونال الأوروجوياني 114 بطولة
- أتليتيكو بينارول الأوروجوياني 108 بطولات
- سيلتك الأسكتلندي 106 بطولات
- برشلونة الإسباني 91 بطولة
- ريال مدريد الإسباني 91 بطولة
- بنفيكيا البرتغالي 82 بطولة
- أولمبياكوس اليوناني 76 بطولة
- بورتو البرتغالي 76 بطولة
- الفيصلي الأردني 74 بطولة
- بايرين ميونخ 72 بطولة
- مانشيستر يونايتد 71 بطولة
- أياكس أمستردام 70 بطولة
- يوفنتوس الإيطالي 64 بطولة
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