شكرا لقرائتكم خبر 5 سنوات تفصل الهلال عن أكثر أندية العالم حصدا للألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حال نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المواصلة بنفس سرعة الإيقاع الحالية من حيث تحقيق البطولات كما فعل في الموسم الحالي وحصد 3 بطولات هي كأس دوري أبطال آسيا، وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، فسيكون باستطاعته الوصول إلى البطولة رقم 76 خلال 5 سنوات، ليعادل بذلك رقم البطولات التي حققها فريق بورتو البرتغال الذي يحتل المركز العاشر بين أندية العالم في عدد تحقيق البطولات على مستوى العالم.

وتبدو فرصة الهلال في الوصول إلى المركز الـ15 على مستوى العالم في متناول اليد، حيث يحتلها حاليا فريق يوفنتوس الإيطالي (السيدة العجوز) برصيد 64 بطولة، فيما رفع الهلال بتحقيقه كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام رصيده من البطولات إلى 61 نقطة، أي أنه يستطيع تخطي هذا الرقم خلال عامين فقط.

ولن يكفي الهلال الفوز بثلاث بطولات في كل موسم لضمان دخول قائمة العشرة أندية الأكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم بعد 5 سنوات، لكن يحتاج أيضا إلى تعثر منافسيه من فرق القائمة على مستوى العالم.

ويتصدر القائمة الأهلي المصري برصيد 120 بطولة، فيما يحتل الفيصلي الأردني المركز الـ11.

أكثر 15 ناديا تحقيقا للبطولات على مستوى العالم: