الهدى يتفوق بالأثقال

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وتوج رئيس الاتحاد السعودي للعبة، محمد الحربي نادي الهدى بالدرع خلال الحفل الذي أقيم على هامش بطولة المملكة للبراعم التي أقيمت بنادي الطرف وحقق لقبها نادي الخويلدية وحل ثانيا، والطرف ثالثا وسط مشاركة 36 رباعا مثلوا 5 أندية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الهدى درع التفوق العام لرفع الأثقال، فيما حل الترجي ثانيا، والخويلدية ثالثا.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للعبة، محمد الحربي نادي الهدى بالدرع خلال الحفل الذي أقيم على هامش بطولة المملكة للبراعم التي أقيمت بنادي الطرف وحقق لقبها نادي الخويلدية وحل ثانيا، والطرف ثالثا وسط مشاركة 36 رباعا مثلوا 5 أندية.

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