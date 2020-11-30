شكرا لقرائتكم خبر «شكرا أيها الزنجي» تخضع كافاني للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2 أمس الأول ضمن الدوري الإنجليزي، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق انستقرام، وقد رد كافاني قائلا «شكرا أيها الزنجي».وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل.
يشار إلى أن الكلمة نفسها كان لويس سواريز قد استخدمها في عام 2011، عندما كان مهاجما بفريق ليفربول، وذلك لدى حديثه عن لاعب مانشستر يونايتد حينذاك باتريس إيفرا، وتلقى سواريز عقوبة الإيقاف 8 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر «شكرا أيها الزنجي» تخضع كافاني للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.