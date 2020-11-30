شكرا لقرائتكم خبر «شكرا أيها الزنجي» تخضع كافاني للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت تحقيقات بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إدينسون كافاني، وقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك بداعي أن المنشور حمل لغة تتسم بالعنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون 3-2 أمس الأول ضمن الدوري الإنجليزي، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق انستقرام، وقد رد كافاني قائلا «شكرا أيها الزنجي».

وبعدها جرى حذف المنشور، لكن هذا لا يعني أن كافاني سيفلت من عقوبة الإيقاف 3 مباريات على الأقل.

يشار إلى أن الكلمة نفسها كان لويس سواريز قد استخدمها في عام 2011، عندما كان مهاجما بفريق ليفربول، وذلك لدى حديثه عن لاعب مانشستر يونايتد حينذاك باتريس إيفرا، وتلقى سواريز عقوبة الإيقاف 8 مباريات.