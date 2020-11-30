شكرا لقرائتكم عدلى القيعى عن تتويج الأهلى بالتاسعة: لهم الكلام ولنا الأفعال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلي، سعادته بتتويج نادى الأهلى باللقب التاسع بدورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك الزمالك في نهائي القرن.

وقال عدلى القيعى في تصريحات خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "كنت أخشى أن نخسر النهائي الثالث كانت هتبقى دمها تقيلة أوى فالحمد لله لهم الكلام ولنا الأفعال".

وأضاف عدلى القيعى: "الهدف كان يستشعره كل المتابعين حتى عصام الشوالى قالى قبل ما قفشة يسجل عندما قال القاضية ممكن وهو ما حس به أيضا عمرو أديب في برنامجه على الهواء قبل هدف قفشة بثوانى".

وتابع القيعى: "بيان الأهلى كان وقورا ومثاليا وما أجمل أن تتواضع في وقت الانتصار والمكسب ودعوة للعلاقات القوية مع الزمالك، وهو ما رحب به المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، وللعودة للشكل المثالى السابق بين القطبين".

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.