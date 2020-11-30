شكرا لقرائتكم رسميا.. المقاولون يعلن ضم محمد حمدى زكى صانع ألعاب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن إتمام النادى تعاقده مع محمد حمدى زكى صانع ألعاب الأهلى والإسماعيلى السابق، وذلك لمدة ثلاث مواسم بعد موافقة النادى الإسماعيلى، وبذلك يصبح حمدى زكى هو الصفقة العاشرة لذئاب الجبل خلال الميركاتو الجارى، وكان عادل قد أكد لـ "الخليج 365" فى وقت سابق، أن النادى توصل مع إدارة الدراويش لاتفاق بشأن حمدى زكى وهو ما تم اليوم بعد رفع إسم اللاعب من القائمة الأولى للإسماعيلى.

وتعاقد المقاولون مع 10 صفقات حتى الآن خلال الميركاتو الجارى وهم، التونسيان، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا وأخيراً محمد حمدى زكى.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.