شكرا لقرائتكم المقاصة يطلب استعارة ثنائى الزمالك يوسف مرعى وخالد مصطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت إدارة نادى مصر المقاصة، من نظيره الزمالك استعارة الثنائى يوسف مرعي وخالد مصطفى لمدة موسم واحد، وكان مجلس إدارة نادى الزمالك السابق وافق على طلب المقاصة بشأن اللاعبين وتواجد سيد مرعي وكيل اللاعبين ووالد اللاعب يوسف مرعى في النادي الأبيض للحصول على موافقة عبد الحليم على مدير الكرة الجديد واتمام الصفقة

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