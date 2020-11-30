شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عاشور لاعب الزمالك مباراتين فقط رغم بصقه على لاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراتين بعد حصوله على طرد مباشر في مباراة الزمالك بكأس مصر الأخيرة أمام إف سي مصر، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس مصر حال تأهل الفريق الأبيض.

وأنقذ الحكم محمود عاشور الذي أدار مباراة الزمالك وإف سي مصر في كأس مصر، إمام عاشور لاعب الزمالك من الإحالة للجنة الانضباط، حيث لم يسجل في تقريره الواقعة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً والواضحة تماماً عبر التليفزيون، وتظهر قيام لاعب الزمالك بالبصق على لاعب إف سي مصر خلال المباراة.

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