شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون الزمالك بعد عزل مرتضى منصور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور وإحالته للنيابة العامة بسسب مخالفات مالية، فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة النادي بعضوية كل من:

•القاضي / أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

•القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

•المحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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