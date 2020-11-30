شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تكشف عن شراكة مع قرية كايت بيتش للياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة موانئ دبي العالمية عن تمكين أكثر من 80 ألف شخص من كافة الخلفيات الثقافية والفئات العمرية والقدرات من المشاركة في تحدي دبي للياقة لعام 2020 الذي استمر على مدى 30 يوماً وتشجيعهم على مواصلة رحلة اللياقة والصحة بعد انتهاء التحدي.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد أبرمت شراكة في أكتوبر الماضي مع تحدي دبي للياقة وذلك لتطوير هذه المبادرة على مستوى المدينة لتكون الأكثر شمولاً حتى الآن. وفي هذا العام دخلت شركة موانئ دبي العالمية في شراكة مع قرية كايت بيتش للياقة وجناح اللياقة للسيدات في موانئ دبي العالمية، فضلاً عن إطلاق النسخة الافتتاحية من تحدي دبي للدراجات الهوائية وتأسيس مبادرة لدعم رياضة الجولف بدعم من النجم إيان بلوتر.

كما أطلقت شركة موانئ دبي العالمية حملة «مستعد للسباق» بمشاركة سائقي الفورمولا 1 دانييل ريكاردو وإستيبان أوكون والتي اختتمت بالكشف عن سيارة رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1 في مول دبي.

وبانتهاء تحدي دبي للياقة مساء السبت الماضي حيث شارك أكثر من 50 ألف شخص في كايت بيتش في الجلسات التي بلغ عددها 3 آلاف و 800 جلسة أقيمت على مدى 4 أسابيع وقد اختار نحو 3 آلاف زائر منهم نادياً للجولف للمشاركة في تحدي إيان بلوتر للجولف مثتبين بذلك أنها رياضة مناسبة للجميع.

كما افتتح جناح اللياقة للسيدات أبوابه يوم الجمعة 30 أكتوبر واستقبل أكثر من 700 سيدة من جميع الأعمار والقدرات البدنية حيث شاركن في الجلسات الشاملة التي تضمنت كلاً من الزومبا واليوغا والبيلاتس وتمارين القوة.

وأخيراً جاء تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية موانئ دبي العالمية ليتوج تحدي دبي للياقة لهذا العام حيث شهد هذا الحدث الفريد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص بمن في ذلك الأطفال والعائلات وأصحاب الهمم.