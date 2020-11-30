«كهربا وسليمان.. والعائدون والجدد».. الأهلي يرسل قائمته للموسم الجديد لاتحاد الكرة

أرسل مسؤولو النادي الأهلي، القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار عليها من الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إلى اتحاد الكرة المصري، استعدادًا للموسم الجديد.

وشملت القائمة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي، وقيد مصطفى شوبير تحت السن، بالإضافة إلى محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتم رفع اسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.