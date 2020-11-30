شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ساسى: تجديد عقد اللاعب فى يد الإدارة وارتبطنا بكلمة مع أمير مرتضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك أن تجديد عقد موكله مع الفريق الأبيض فى يد الإدارة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكدا أنهم ارتبطوا بكلمة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق على أن يتم التجديد عقب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتوجه مهند عون بالشكر لأمير مرتضى منصور على ما فعله مع ساسى منذ أن وطأت قدمه نادى الزمالك مشيرا أنه قام بتذليل كافة العقبات أمام اللاعب من أجل التألق .

وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، التى تستلم النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.