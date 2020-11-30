شكرا لقرائتكم خبر عن كابوريا فى الزمالك لإستلام الاستغناء بعد التوقيع للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد كابوريا، لاعب الزمالك المُنتهى إعارته لصفوف طلائع الجيش، بمقر القلعة البيضاء، اليوم الاثنين، وذلك لمطالبة إدارة النادى الأبيض الحالية الحصول على الاستغناء الخاص به بشكل نهائى من أجل الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، الذى وقعه له، على أن تُسدد إدارة ذئاب الجبل على مبلغ مالى مقابل الحصول على خدماته وضمه من النادى الأبيض.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، ويرغب الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى كأس مصر، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى، وذلك بعدما ونجح الفارس الأبيض فى التأهل إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.