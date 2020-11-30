المدير الفنى لفريق سموحة: التنمر على شيكابالا "عيب ومؤلم" وشكراً للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة واقعة التنمر من قبل بعض الجماهير على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عقب انتهاء مباراة القرن الأفريقى فى نهائى دورى أبطال افريقيا التى فاز فيها الاهلي بهدفين لهدف ، موضحا : ده أمر مرفوض تمامًا، مرفوض من قبل أي جمهور،باختلاف الإنتماءات هذا الأمر غير مقبول فى المجتمع المصرى.
وأضاف مدرب سموحة أن ما صدر من بعض الجماهير ليس له علاقة بالتعصب ولكن له علاقة ويرتبط بالإنسانية، أن تكون إنسان هو امر مهم للغاية لان اللى حصل مع شيكابالا ده مؤلم للجميع ولن نقبل بتكراره فى المستقبل لان الرياضة اخلاق والتشجيع لا يجب أن يخرج عن الروح الرياضية مهما كانت قوة المنافسات المحلية او حتى القارية.
ووجه أحمد سامى الشكر إلى ادارة الإهلى على وقفوها فى وجه التنمر الذى حدث على كابتن الزمالك واصدار بيان رسمى ضد ما حدث معلنة رفضها التام لكل أشكال العنصرية والتنمر .
كان شيكابالا قد تعرض لحملة تنمرية وهجومية شرسة عقب انتهاء نهائى القرن الإفريقى من قبل جمهور الأندية المنافسة.
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