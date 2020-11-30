الأهلى يرسل القائمة الأولى إلى اتحاد الكرة بدون بادجى والشيخ وجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل القائمة الأولى إلى اتحاد الكرة بدون بادجى والشيخ وجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى «أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».
وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.
ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.
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