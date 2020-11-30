شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يا زيزو.. جمهور الأهلي يتغنى بلاعب الزمالك بعد خسارة اللقب الافريقي "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة طيبة تدل على نجاح المبادرة التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة والتي جاءت لنبذ العنف في التشجيع واعلاء الروح الرياضية بين الجماهير واللاعبين، حيث وثق أحد جمهور النادي الأهلي مقطع فيديو لحظة تشجيعهم للاعب أحمد السيد الشهير بـ "زيزو" لاعب خط وسط الأبيض.

وظهر زيزو في سيارته وهو يقودها وسط تشجيع من جمهور النادي الأهلي في الشوارع "زيزو يا زيزو"، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي أمام النادي الأهلي وانتهت بهزيمة النادي الأبيض اللقب الافريقي وتتويج الأحمر بالنجمة التاسعة في تاريخه الأفريقي.



زيزو وسط جمهور الاهلي

وأشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " بقدرات أحمد السيد "زيزو" لاعب خط وسط نادى الزمالك بعد الأداء المتميز الذى ظهر به خلال مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر 2 / 1، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى على موقع تويتر "صاحب الرئات الثلاث.. صف أداء "زيزو" في نهائي دوري الأبطال "