شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: واثق أن الزمالك سيكون بطلاً لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد مرتضى منصور، على مؤازرة لاعبى الفريق الذى واصل استعداداته مساء اليوم، الاثنين، لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه بموقع تويتر:"بالتوفيق للرجالة وأنا واثق أن الزمالك سيكون بطلاً لكأس مصر إن شاء الله".



أحمد مرتضى منصور عبر تويتر

ومن جانب أخر، كان أحمد مرتضى منصور، أكد أنه لا يعرف حتى الآن سبب منعه من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى انعقدت اليوم، وقال أحمد مرتضى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "لا أعرف سبب منعى من حضور الجمعية العمومية، وجيت عشان أمارس حقى فى حضور العمومية، ولأول مرة فى التاريخ يحصل هذا الأمر، الزمالك أول الأندية المؤسسة للاتحاد فى حاجة مش مظبوطة وأتمنى المسئولين يبحثوا هذا الأمر".

يشار إلى أن نادى الزمالك، أصدر بيانا رسميًا عبر موقعه الرسمى أدان فيه منع أحمد مرتضى منصور من حضور فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رغم اصطحابه تفويضًا بأنه ممثل قلعة ميت عقبة فى الجمعية العمومية التى عقدت لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية.