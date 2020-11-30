شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعقد جلسة مع أيمن يونس.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، اجتماعًا مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق بناءً على طلب الأخير للحديث حول مشاركته في المباريات وكذلك العروض التي تلقاها مؤخرًا.

جاءت الجلسة بعد عقب مران الفريق اليوم والذي حضره أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة في أول أيام استلام عملهم رسميًا بعد تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى المكلفة بإدارة النادى خلفًا لمجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

ويحاول محمد صبحى الخروج على سبيل الإعارة على أقل تقدير لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه نظرًا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى على أمل الانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشارك بأولمبياد طوكيو 2021.

من ناحية أخرى عقد عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد لنادي الزمالك جلسة مع جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين، والذي يأتي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في بطولة كأس مصر، وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كل الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلاً من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.