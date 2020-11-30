شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأثنين 30 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، اتحاد الكرة: 30 مليون جنيه تمنع الزمالك من قيد قائمته الأولية ، الأهلى يتمسك بإقامة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان في مصر.

الأهلى يتمسك بإقامة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان في مصر

أكد مسئولو الأهلي تمسكهم بإقامة السوبر الافريقي في مصر في الموعد المُحدد من قبل الاتحاد الأفريقي الكاف يوم 10 ديسمبر المقبل، مشددين أنه لن يتم قبول نقل المباراة إلى أي بلد بعد إبلاغنا بإقامته في مصر وأخذ كافة الاستعدادات في هذا الشأن.

اتحاد الكرة: 30 مليون جنيه تمنع الزمالك من قيد قائمته الأولية

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك مطالب بسداد مبلغ 30 مليون جنيه تقريبا لخزينة الجبلاية حتى يتم السماح له بقيد قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد والتى تضم اللاعبين القدامى، خاصة وأن اليوم هو آخر موعد لقيد القائمة الأولية، على أن يبدأ من الغد اتحاد الكرة فى استلام القوائم الجديدة لأندية الدورى الممتاز وحتى 6 ديسمبر المقبل.

الأهلى يتحمل مصاريف علاج مشجع النادى المصاب فى احتفالات الفوز ببطولة أفريقيا

يتحمل مسئولو النادي الأهلي مصاريف علاج مشجع النادي عمر فرج والذي تعرض لحادث أثناء احتفالات الفريق الأحمر بالفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الزمالك، وقام محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى بالاتصال بالمشجع وأسرته ، وأكد على وقوف النادي بجانبه وقام بحجز الغرفة المتواجد بها حالياً في المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

الاهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً للاتحاد فى الكأس

يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي معسكر مغلق اليوم الاثنين استعداداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعة من مساء غداً بالسويس في نصف نهائي كأس مصر، ويُعلن موسيمانى المدير الفني للأهلي قائمة الفريق عقب مران اليوم ومن المقرر أن تشهد القائمة بعض الصفقات الجديدة التى تم إبرامها الصيف الجارى وهى المغربى بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر والرباعي العائد من الإصابة ناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف.

الزمالك يرفض عروض استعارة "فتوح" بسبب أزمة الجبهة اليسرى

رفض مسئولو الزمالك، العروض التى وصلت إلى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق والمنتخب، من أجل الحصول على خدماته فى الموسم الجديد، بعد قرار النادى بعودة اللاعب بداية من أمس، الأحد، بعد نهاية إعارته لنادى سموحة، حيث أوضح مسئولو الزمالك أنه سيتم تجهيز اللاعب من أجل العودة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق بداية من مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها غداً، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها.

اتحاد الكرة يجتمع بلجنة الصياغة لإجراء التعديلات النهائية على اللائحة

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، اجتماعا اليوم مع لجنة الصياغة التى تم تشكيلها من الجمعية العمومية وتضم كل من جمال عويس رئيس نادى الواسطى، وأحمد جوهر رئيس نادى المريخ، وعلى سليم رئيس نادى بنى سويف وطارق السيد رئيس النادى الأولمبى ،من أجل صياغة التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي بعد إقرارها والانتهاء منها، فيما منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.

الإسماعيلى يبحث تدعيم الدفاع بصفقة أجنبية بعد فشل صفقة مودى

تبحث لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى عن صفقة أجنبية لتدعيم خط دفاع الدراويش فى الموسم الجديد بعد فشل ضم مدافع محلى ، وتلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بمد فترة القيد بالبطولة العربية حتى السادس من ديسمبر المقبل بدلا من 30 نوفمبر الجارى لإفساح الفرصة أمام الفرق المشاركة لتسجيل الصفقات الجديدة قبل مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.