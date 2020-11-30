وكيله لـ"الخليج 365": صالح جمعة لا يملك عروضًا رسمية.. ولم يتفاجأ بفسخ عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد عبدالرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، أن اللاعب لا يمتلك أي عروض رسمية حتي الآن، مشيرًا إلى أنه كان لديه رغبة في الرحيل عن الفريق.

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي، خروج الثلاثي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الموسم الجديد.

وقال وكيله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بالتأكيد الأيام القادمة سيصل لصالح بعض العروض وسندرس وقتها الأمر واختيار الأنسب له".

وأكمل حديثه: "صالح كان لديه رغبة أيضًا في الرحيل عن الأهلي بسبب حاجته إلي المشاركة في المباريات".

واختتم وكيل صالح جمعة: "قد لا تتوافر له فرصة المشاركة في الأهلي خاصة مع وجود محمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان ثم عودة ناصر ماهر، ولذلك لم يتفاجأ بقرار فسخ تعاقده".

صالح لم يشارك مع الأهلي في الموسم الحالي إلا لدقائق، حيث كان خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، ولم يستعن به بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي.

يُذكر أن صالح جمعة انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2015، وكان من المفترض أن يستمر بصفوف الفريق لمدة موسمين.