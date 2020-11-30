"استثناء في تاريخ الأهلي".. ماذا قدم صالح جمعة في رحلة الـ5 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت رحلة اللاعب صالح جمعة مع الأهلي، بعد مرور 5 سنوات قضاها داخل صفوف القلعة الحمراء.

وأعلن عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب، اليوم الاثنين، رحيل اللاعب عن الفريق بشكل نهائي بعد اتفاق تم مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وقال عبدالرحمن مجدي في تصريحات لـ"يلا كورة" "صالح جمعة رحل نهائيا عن الأهلي، تم التوصل لاتفاق مع مسؤولي الأهلي بشأن فسخ التعاقد بالتراضي".

فماذا قدم صالح جمعة بقميص الأهلي في رحلة الـ5 سنوات:

البداية مع إنبي

جمعة من ناشيئ فريق إنبي، تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 11/12 بعدما ظهر بمستوى طيب خلال 10 مباريات شارك بها ببطولة الدوري بقميص الفريق البترولي موسم 2010/2011.

قصى جمعة 3 مواسم مع فريق إنبي، شهدت مشاركته في بطولة الدوري خلال 11 مباراة فقط حتى تم الاستقرار على إعارته إلى صفوف فريق ناسيونال البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 13/14.

تألق جمعة مع ناديه البرتغالي، وشارك في موسمه الأول في 13 مباراة ببطولة الدوري و23 في الموسم التالي، كما شارك في مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي وصنع هدفًا لفريقه الذي ودع البطولة مبكرًا.

عقب نهاية فترة إعارته في البرتغال، عاد إلى الدوري المصري لينضم إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 15/16 ليبدأ رحلته داخل جدران القلعة الحمراء.

التوقيع للأهلي

في الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 2015، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع صالح جمعة بعقد يربط اللاعب الشاب لمدة خمسة سنوات مع الفريق الأحمر.

وحصل الفريق البترولي وقتها على مبلغ قيمته 7 مليون جنية نظير الاستغناء عن خدمات لاعب للأهلي.

23 مباراة شارك بها صالح جمعة في موسمه الأول مع الأهلي بمختلف البطولات تحت قيادة مديرين فنيين هما جوزيه بيسيرو ومارتن يول.

في موسمه الثاني وتحت قيادة حسام البدري، شارك جمعة في 27 مباراة بمختلف البطولات بقميص الفريق الأحمر، حقق خلالهم بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر، ويعد هذا الموسم هو الأفضل للاعب إنبي السابق من حيث الأداء ومعدل المشاركة.

بدأت أزمات صالح جمعة في الظهور على الساحة الرياضية، فدائمًا ما كان يُوصف باللاعب غير الملتزم إما بسبب غيابه عن التدريبات بدون إذن أو لأسباب أخرى تتعلق بحياته الشخصية خارج الملعب، ليتم اتخاذ قرار بإعارته إلى صفوف الفيصلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18.

قضى جمعة 6 أشهر مع النادي السعودي، شهدت ظهوره في 8 مباريات بالدوري و3 بكأس الملك، ثم عاد مجددًا ليبدأ رحلة جديدة في مشواره مع الأهلي لم تخلُ أيضًا من افتعال الأزمات والمشكلات.

توالى على النادي الأهلي العديد من المدربين خلال فترة تواجد صالح جمعة بين صفوف الفريق الأحمر، إلا أن رينيه فايلر كان من أشد المدربين هجومًا على لاعب إنبي السابق.

ففي بداية حقبة فايلر مع الأهلي، وجه جمعة انتقادات لمدربه السويسري بعد استبعاده من حساباته، ليعلق فايلر خلال إحدى اللقاءات الصحفية، حيث قال: "أتمنى لجمعة النجاح مع أي فريق آخر، لكنه لن يتواجد معنا في الفترة المقبلة".

لم يقصر فايلر في التعليق على مصير جمعة، وعلق في تصريحات أخرى قائلًا: "عودة صالح جمعة يعود إلى اللاعب نفسه الذي لم يطور من مستواه ويعتمد على اللعب الفردي".

كما أكد أنه لا يمانع رحيله إلى الزمالك "غريم الأهلي"، مضيفًا: "صالح لديه مشكلة ذهنية وتحدثت معه أكثر من مرة في هذا الأمر من أجل العمل عليها حتى يكون أساسيًا في الفريق، لكني أفضل اللاعبين الذين يستجيبون للتعليمات وتطور من نفسها، وهذا ما يجب أن يفكر فيه اللاعب المحترف".

بعد رحيل فايلر عن الأهلي، وتولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق الأحمر، ظن الجميع -بينهم صالح نفسه- أن الفرصة مازالت سانحة لبقائه بين صفوف الفريق الأحمر، إلا أن إدارة الأهلي قررت الاستغناء عنه بشكل مجاني.

نصائح لم يستغلها

متعب

بعد غياب امتد عاماً كاملاً، عاد جمعة للظهور بقميص الأهلي في مباراته ضد المصري بالجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز الموسم المنقضي.

ووجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، رسالة للاعب عبر قناة (أون تايم سبورتس)، قال فيها: "صالح جمعة سيكون الفيصل في مشاركته مجدداً في مباريات الأهلي أو استبعاده".

وأضاف: "إذا التزم صالح جمعة وعاد لمستواه الطبيعي وتألقه لن يخرج من تشكيلة الأهلي الأساسية".

وواصل: "لكن على صالح الالتزام وإلا سيندم على كل ذلك بعد الاعتزال وسيتمنى العودة للمستطيل الأخضر ولو يوم واحد".

بيسيرو

قال جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق: "صالح لاعب جيد، فقط يجب عليه أن يركز بشكل أكبر ويتحلى بالاحترافية لأنه يملك مقومات تساعده على اللعب بأعلى المستويات، عليه أن يفكر أكثر في كرة القدم".

حازم إمام

قال لاعب الزمالك السابق: "فايلر (مدرب الأهلي السابق) تحدث بشكل جيد عن اللاعب خلال حواره الأخير، وصالح عليه التمسك بالفرصة خلال المرحلة المقبلة".

هيثم عرابي

وجه مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي رسالة إلى صالح جمعة، قال فيها: "بذلت أقصى ما لدي من أجل ضمه للنادي الأهلي، وأطالبه بالتمسك بفرصة تواجده في القلعة الحمراء".

وليد سليمان

لاعب الأهلي، قال: "صالح لاعب موهوب وله قدرات مميزة، عليه التمسك بالفرصة حين تسنح له وأتمنى له التوفيق دائمًا".

فتحي مبروك

قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق هو من ظلم نفسه، ولا يلوم سوى نفسه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تصرفات صالح سبب أزمته، وقد حذره المسؤولون داخل النادي أكثر من مرة، لتعديل سلوكه".

مصطفى يونس

لاعب الأهلي السابق قال: "صالح يعد الاستثناء الوحيد في تاريخ القلعة الحمراء، لاعب يتحمله النادي رغم عدم التزامه خوفًا من الرحيل للزمالك".