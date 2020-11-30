عبد الحليم يوجه 10 رسائل لجماهير الزمالك بعد توليه منصب مدير الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه جاء لخدمة النادي واستكمال مشوار الفريق الفترة المقبلة.

وقال علي في تصريحات صحفية، إنه بغض النظر عن المناصب، يطالب الجميع بالمساندة، معربًا عن سعادته بانتمائه لنادي الزمالك الاسم والنادي الكبير.

وأضاف: "دورنا في هذا الوقت التواجد مع الفريق سواء لاعبين أو جهازًا، اللقاء الأخير قدمنا مباراة قوية والجميع يشهد بذلك، ولكن غاب التوفيق، والكل شاهد على ذلك".

وأشار مدير الكرة بالزمالك إلى أنه تواصل مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة، مؤكدًا أن رموز النادي جميعهم على تواصل معه للدعم وسيأتي عدد من الرموز لدعم الفريق عقب مواجهة الجيش.

وتابع: "أقول لجماهير الزمالك إن الفريق قدم لقاء قويًا، ولكن هذه كرة القدم وأطمئنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم".

ووعد العندليب بأن تكون البطولة في ميت عقبة الموسم القادم، خاصة وأن الزمالك لديه لاعبون وجهاز فني على أعلى مستوى، ونحن مساندون وداعمون لهم.

وعن مواجهة طلائع الجيش غدًا بنصف نهائي كأس مصر قال مدير الكرة إن اللقاء مهم، ونتمنى حصد البطولة.

وبخصوص التحديات القادمة وملف التجديدات، أكد عبدالحليم علي أن هذا الملف مؤجل في الوقت الحالي؛ لأن تركيزنا الحالي على لقاء غدٍ أمام طلائع الجيش.

واختتم مدير الكرة تصريحاته برسالة لجماهير الزمالك مؤكدًا أنه يشعر بحزنهم، ويطالبهم بإغلاق الصفحة ودعم الفريق، وأؤكد أن القادم أفضل؛ لأننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأثق أن العام القادم سنحتفل بالبطولة بملعب النادي في هذا التوقيت.