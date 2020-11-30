خلال 24 ساعة.. تحول مسحة صلاح محسن من إيجابية إلى سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تحولت عينة اللاعب صلاح محسن مهاجم الأهلي للكشف عن فيروس كورونا، من إيجابية إلى سلبية خلال 24 ساعة فقط.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن صلاح محسن خضع لعينة قبل 24 ساعة وظهرت نتيجتها إيجابية، وفي العينة الثانية باليوم التالي ظهرت النتيجة سلبية.

وبعد ظهور النتيجة السلبية لعينة فيروس كورونا انتقل صلاح محسن إلى معسكر النادي الأهلي استعدادًا للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر مع فريقه ضد الاتحاد السكندري.

وتشير الاحتمالات إلى أن صلاح محسن قد يكون مُصابًا قبل العينة الأولى بعدة أيام وتم شفاؤه في اليوم التالي للمسحة، أو أن العينة كانت بها خاطأ، ونسبة الخطأ واردة في المسحات وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

يُذكر أن النادي الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة على "ستاد السويس" أملاً في بلوغ النهائي المحلي بعد التتويج القاري.