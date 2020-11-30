مصدر لـ"الخليج 365": بنشرقي يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي: أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، بأن المغربي أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء فريقه أمام طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر. ويلتقي الزمالك بنظيره طلائع الجيش، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بن شرقي سيغيب عن مباراة طلائع الجيش بعد إصابته بشد خفيف بالعضلة الضامة. وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن طبيب الفريق فضل عدم تواجده في معسكر الفريق. جدير بالذكر أن الزمالك سيغيب عن صفوفه 3 لاعبين هم عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم "أوباما"، بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا"، إضافة إلى غياب فرجاني ساسي للإيقاف.

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