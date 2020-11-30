وجه احمد مرتضي منصور نائب رئيس نادي الزمالك السابق رسالة دعم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر. ونشر أحمد مرتضي تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قال فيها: " بالتوفيق للرجالة وانا واثق ان الزمالك سيكون بطلاً لكأس مصر ان شاء الله". " بالتوفيق للرجالة وانا واثق ان الزمالك سيكون بطلاً لكأس مصر ان شاء الله". وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة الفريق لمباراة الطلائع والتي تضم كل من: جنش - أبوجبل - عواد حاتم سكر - محمود علاء -عبد الغني - عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد طارق حامد - إسلام جابر - أحمد زيزو - سيف جعفر -حسام أشرف - محمود عبد العزيز - محمد روقا - أوناجم - شيكابالا - بامبو - مصطفى فتحي أسامة فيصل - مصطفى محمد.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد مرتضي يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.