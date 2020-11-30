منتخب اليد يخضع لمسحة طبية قبل الانضمام للمعسكر

أجري منتخب مصر لكرة اليد صباح اليوم الاثنين مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق معسكره المغلق غداً الثلاثاء بالقاهرة، استعدادا لبطولة العالم مصر ٢٠٢١.

ويبدأ المنتخب معسكره بناء على طلب من الإسباني باروندو المدير الفني، بعدما

كان مقررًا له ٦ ديسمبر.وتلقي اتحاد كرة اليد دعوة من الاتحاد البحريني للسفر إلى العاصمة المنامة في ديسمبر لإقامة وديتين هناك، وتجه الني شكل كبير نحو الموافقة.ويسعي الاتحاد لإقامة معسكر خارجي للمنتخب في المجر من خلال التنسيق مع سفير المجر في القاهرة.علي جانب آخر تعرض عمر الوكيل بكار لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر للاصابة بفيروس كورونا قبل يومين، حيث يخضع اللاعب للعزل المنزلي وتنفيذ بروتوكول العلاج.

ويجري اللاعب مسحة بعد أيام للتأكد من تحولها إلى سلبية قبل الانضمام للمعسكر.

