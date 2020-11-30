نتائج مميزة لتنس الطاولة بنادي الصيد في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادى الصيد نتائج متميزة فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للرواد والتى اقيمت بمدينة الإسماعيلية حيث تمكنت اللاعبتان محفوظة سلامة وكمال صابر الفوز بالمركز الأول. كما استطاعت اللاعبة فريده حسان الفوز بالمركز الثاني واللاعبة نايفه عباس بالمركز الرابع، ويقود الفريق المدير الفنى أحمد خليفة، والإدارى إيهاب وحيد . وفي سياق متصل تغلب فريق 18 سنة انسات للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره فريق أكتوبر بنتيجة 3/ صفر فى المباراة التى اقيمت على ملعب الاخير ضمن مباريات بطولة منطقة الجيزة.

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