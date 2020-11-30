رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد صالح جمعة ووكيل أعماله يكشف مصيره

أعلن وكيل أعمال صانع ألعاب النادي الأهلي “صالح جمعة“، رحيله بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل أعمال صالح جمعة، “عبدالرحمن مجدي” في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبدالحفيظ”، أنه تم الاتفاق بشكل رسمي على فسخ العقد بالتراضي، ليرحل بذلك اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف، بأن صالح جمعة تقبل قرار إدارة النادي الأهلي، والجهاز الفني بقيادة “بيتسو موسيماني”، والتي وجدت أنه لن يتم الاعتماد على اللاعب في الموسم القادم، لذلك قررت إنهاء التعاقد معه، وإعطاء الحرية كاملة له لكي يختار النادي الذي ينتقل إليه.

وأوضح وكيل صالح، بأن اللاعب سوف يتسلم الاستغناء الخاص به، تمهيدًا للانتقال لأي نادٍ داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أنه كان لديه عروض في البرتغال، لكن إغلاق باب القيد في أوروبا حرمه من الانضمام إلى أي نادٍ في القارة العجوز، لذلك فأنه سيتجه لقبول أحد العروض المحلية.

وأشار الوكيل، إلى أنه كان يتمنى نجاح تجربة صالح جمعة، لكنه في النهاية يوجه الشكر لمسئولي النادي على التعامل الراقي مع اللاعب طيلة تواجده في صفوف الفريق منذ يونيو 2015.

وانتقل صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، خلال تواجد المشرف السابق على الكرة علاء عبدالصادق الذي نجح في شراء عقده من نادي إنبي في صفقة وصلت إلى 8 مليون جنيه، لكن اللاعب لم يستطع المشاركة أساسيا بعدما دخل في عدة أزمات داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ولعب صالح مع الأهلي 72 مباراة رسمية، استطاع تسجيل 12 هدف، وصنع 13 آخرين، خلال 5 مواسم مع الأهلي، ولكنه خرج لمدة 6 أشهر إعارة لصفوف الفيصلي السعودي، وأيضا لم تكن تجربة جيدة بالنسبة له.

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