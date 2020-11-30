شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات توقف إمام عاشور مباراتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مبارتين بعد حصوله على طرد مباشر فى مباراة الزمالك بكأس مصر الأخيرة أمام أف سى مصر، ليتأكد غياب اللاعب عن مبارتى نصف نهائى ونهائى كأس مصر حال تأهل الفريق الأبيض.
وأنقذ الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الزمالك وأف سى مصر فى كأس مصر، إمام عاشور لاعب الزمالك من الإحالة للجنة الانضباط، حيث لم يسجل فى تقريره الواقعة التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا وتظهر قيام لاعب الزمالك بالبصق على لاعب اف سى مصر خلال المباراة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات توقف إمام عاشور مباراتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.