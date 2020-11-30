شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت سلاح الاتحاد السكندري للإطاحه بالأهلي من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته عصر اليوم الإثنين، بمعسكره المغلق بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الأهلي، غدا الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الدوري قبل النهائي من مسابقة كأس مصر.

وحرص محمد مصيلحي، على حضور مران الفريق الأخير، من أجل دعم مؤازرة لاعبي الاتحاد، قبل سفر الفريق إلى السويس، وحفز اللاعبين برصد مكافات مادية كبيرة فى حال الفوز على الاهلي. علن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمباراة الأهلي التى ستقام غدا الثلاثاء فى مباراة النصف النهائي لبطولة كاس مصر والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبد الغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبد السميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح

خط الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.