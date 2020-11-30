شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستهل مشوار التصفيات بمواجهة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني للشباب، بقيادة ربيع ياسين لنظيره الليبي، في افتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويواجه منتخبنا الوطني للشباب، نظيره ليبيا يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بتوقيت القاهرة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس". ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.