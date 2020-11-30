شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل القائمة الأولى لاتحاد الكرة بدون «صالح والشيخ وبادجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى اتحاد الكرة، لم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدا الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏